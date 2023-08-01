Грозный, 1 августа, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Отряд особого назначения «Ахмат-1» чеченского управления Росгвардии стоит на обороне на запорожском направлении. Бойцы уже вытеснили украинских боевиков из этого участка и расширили зону контроля войск ВС РФ. Об успешной работе военных рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Бойцы отражают атаки укронатовских нацистов, которые в который раз тщетно пытаются прорвать линию обороны. Бойцы подразделения захватили вражеские окопы и другие инженерные сооружения, нанесли урон их живой силе», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни похвалил командира ОМОНа «Ахмат-1» офицера Алихана Шавхалова («Легион»), который ежедневно ставит задачи воинами, проводит необходимый инструктаж.

«Все настроены сражаться до победного конца», — заверил Рамзан Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, очередной накат укронатовских формирований захлебнулся после ответного огня ВС РФ, среди которых был и личный состав батальона «Юг-Ахмат» под руководством Мусы Борзиева, позывной Зверобой.

Как отметил чеченский лидер, активное участие в уничтожении бронетехники ВСУ приняли операторы квадрокоптеров из FPV-расчёта батальона «Юг-Ахмат» совместно с личным составом беспилотного отряда быстрого реагирования Минобороны РФ (БОБР).

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее сообщил о полном контроле российских войск над линией фронта у Клещеевки. Он выразил уверенность в том, что руководство ВСУ будет продолжать забрасывать украинских военных «в топку», но в конечном итоге противник выдохнется.