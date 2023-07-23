Грозный, 23 июля, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Очередной накат укронатовских формирований захлебнулся после ответного огня ВС РФ, среди которых был и личный состав батальона «Юг-Ахмат» под руководством Мусы Борзиева, позывной Зверобой. Об успехе чеченских военных написал в своём Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил чеченский лидер, активное участие в уничтожении бронетехники ВСУ приняли операторы квадрокоптеров из FPV-расчёта батальона «Юг-Ахмат» совместно с личным составом беспилотного отряда быстрого реагирования Минобороны РФ (БОБР).

Кадыров сообщил, что при отражении очередной из многочисленных атак ВСУ наш FVP-расчёт показал хороший результат.

«Несколько единиц бронетехники нацистов уничтожили, есть и хвалёный немецкий танк «Леопард». При высоком взаимодействии с БОБРами удалось достойно встретить вражескую технику и подавить наступление на наши позиции», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, «Ахмат» нанёс ВСУ существенные потери на артёмовском направлении в ДНР, сообщил 14 июля врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. В плен взяли 13 националистов.

Кадыров сообщил, что силы спецназа «Ахмат» были переброшены на бахмутское направление по решению Генерального штаба. Он подчеркнул, что ситуация в Клещеевке, расположенной к югу от Артёмовска, находится под контролем.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее сообщил о полном контроле российских войск над линией фронта у Клещеевки. Он выразил уверенность в том, что руководство ВСУ будет продолжать забрасывать украинских военных «в топку», но в конечном итоге противник выдохнется.