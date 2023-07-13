ДНР, 13 июля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. На данный момент село Клещеевка под Артёмовском в ДНР полностью находится под контролем российских войск. Об этом 13 июля рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

«Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз… Получается, одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке», — сказал он.

Алаудинов уверен в том, что теперь руководство ВСУ будет продолжать забрасывать украинских военных «в топку». Однако в конечном итоге противник выдохнется, отметил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что у Клещеевки юго-западнее города Артёмовска идут ожесточённые бои. Эксперт указал, что артиллерия ВСУ три — пять раз за день создавала огневой вал для штурмовых групп.

Позднее врио главы ДНР Денис Пущилин заявил, что Вооружённые силы России смогли достичь успеха в районе села Клещеевки.