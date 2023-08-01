Киев, 1 августа, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Воздушная тревога третий раз за день объявлена во всех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Воздушная тревога охватила всю территорию Украины около 15:30 мск.

Ранее 1 августа сигнал воздушной тревоги звучал на всей территории Украины дважды, спустя некоторое его отменяли.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о взрывах в городе. В это время в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Также в последний день июля серия взрывов прогремела в подконтрольном властям Украины городе Херсоне.