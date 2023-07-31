В Харькове после взрывов возникли пожар, перебои с водой и электричеством
СМИ сообщили о пожаре, перебоях с водой и электричеством в Харькове после взрывов
Харьков, Украина, 1 августа, 2023, 01:07 — ИА Регнум. В Харькове, где в ночь на 1 августа прогремели взрывы, возникли перебои с подачей населению воды и электричества. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Водоснабжение полностью прекратилось в нескольких районах города.
Также сообщается о пожаре, который возник после взрывов. О точном месте возгорания информация не уточняется.
Ранее стало известно о трёх прозвучавших после объявления воздушной тревоги взрывах в Харькове.
Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ 31 июля обстреляли Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района загорелись маршрутный автобус и две легковые машины, погибли два человека, ещё шесть пострадали.
Взрыв в Таганроге в Лермонтовском переулке возле кафе «Чехов сад» прогремел 28 июля. Минобороны заявило о террористической атаке, которую совершили ВСУ.