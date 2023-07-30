Херсон, 31 июля, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в подконтрольном властям Украины городе Херсоне. Об этом 31 июля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что взрывы произошли в центре Херсона и в Корабельном районе города. Никаких подробностей о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не приводится.

При этом в момент, когда в Херсоне прогремели взрывы, воздушная тревога в подконтрольной Украине части региона объявлена не была.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 31 июля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Как свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, в 00:01 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области, а затем режим воздушной тревоги постепенно распространился по всей территории страны.