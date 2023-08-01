Вашингтон, 1 августа, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России разместили мины не передовой инновационным способом и это привело к разгрому наступающей бронетехники ВСУ. Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на экспертов.

Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли, слова которого приводят журналисты, сообщил, что Россия установила минные поля «инновационными способами», поэтому ВСУ понесли значительные потери и снизили темпы.

В статье указывается на то, что это является одним из сложнейших препятствий для украинской армии, у которой недостаточно оборудования для разминирования полей.

Авторы статьи признали, что за два месяца боевых действий прогресс ВСУ на передовой практически отсутствует.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные в интервью телеканалу CNN пожаловались на стойкость российских военнослужащих, которые держат оборону в зоне проведения спецоперации. Как отмечает телеканал, военнослужащие ВС России успешно противостоят наступлению Украины на дороге к селу Старомайорскому в направлении Мариуполя. Сопротивление обороняющихся не только не спадает, но и кратно усиливается, в результате чего украинские солдаты впадают в отчаяние.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами. ВСУ наталкиваются на укрепленные линии российской обороны и минные поля, это «тяжело» и «превращается в кропотливый труд», добавил он.