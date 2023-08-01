Геническ, Херсонская область, 1 августа, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Украинский вертолёт Ми-24 уничтожен на правом берегу Днепра в Херсонской области российскими подразделениями ПВО. Об этом сообщил 1 августа журналистам представитель экстренных служб региона.

Администрация президента Украины Ми-24

Он уточнил, что вертолёт ВСУ сбит на правобережье в районе населённого пункта Михайловка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские подразделения ПВО сбили вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины в Запорожской области у села Новодаровка. По состоянию на 1 августа, согласно данным Минобороны, ВС России уничтожили 458 самолётов, 245 вертолётов и 5402 бесплотника ВСУ в ходе спецоперации.