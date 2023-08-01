Луганск, 1 августа, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Штурмовые отряды «Западной» группировки войск на купянском направлении продолжили вести наступление и занимать наиболее выгодные позиции около населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости

По её данным, штурмовая авиация и артиллерия нанесли поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ около населённых пунктов Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Берестовое, Котляровка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Отмечается, что, помимо этого, в лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР российские военнослужащие успешно отразили две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Уточняется, что общие потери противника на купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих, кроме того, были уничтожены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая бронированная машина, три автомобиля и гаубица Д-30.

Около населённого пункта Кисловка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что большое количество трофейного оружия, поставленного Киеву странами Запада, захватили российские военные на купянском и краснолиманском направлениях. Он отметил, что все военные трофеи тщательно проверяют и изучают, документируют и отправляют на склады. Комиссия по вооружению и военной технике (ВВТ) определит, как поступить с ними дальше.

31 июля Минобороны РФ проинформировало о продолжении наступления на купянском направлении. Военнослужащие группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в районе населённого пункта Куземовка. Они отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике противника.