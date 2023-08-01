* Oxxxymiron — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 1 августа, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров, признан в РФ иноагентом) на 40 тыс. рублей за публикацию материала в социальной сети без пометки о деятельности иностранного агента, сообщили 1 августа в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

oxxxymiron. com/Global Look Pres Рэпер Oxxxymiron

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Фёдорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента)», — сообщили в пресс-службе.

Материал, о котором идёт речь, был размещён рэпером на его странице в социальной сети «ВКонтакте» 31 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года Октябрьский районный суд Петербурга признал песню рэпера «Ойда» запрещённой к распространению в России. Суд рассмотрел административный иск прокуратуры и удовлетворил её требования.

В январе 2023 года тот же суд оштрафовал Oxxxymiron на 70 тыс. рублей за призывы к нарушению целостности России. Поводом для рассмотрения в суде стали публичные призывы к сепаратизму, которые, как установили в прокуратуре, содержатся в клипе на песню «Ойда».