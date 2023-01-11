* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 11 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по административному делу в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Исполнитель оштрафован на 70 тыс. рублей за призывы к нарушению целостности РФ.

Артем Геодакян/ТАСС Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Поводом для рассмотрения в суде стали публичные призывы к сепаратизму, которые, как установили эксперты и сотрудники прокуратуры, содержатся в клипе на песню «Ойда», размещенном в интернете. Клип снимался в Петербурге после длительного пребывания рэпера за рубежом.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». По ней рэперу грозил штраф до 100 тыс. рублей за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.

«Проверка прокуратуры показала, что указанный видеоматериал содержит призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», — говорилось в сообщении надзорного ведомства. Данный факт подтверждается экспертизой, проведенной специалистами СПбГУ.