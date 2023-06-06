* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 6 июня, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал песню «Ойда» рэпера Oxxxymiron (Мирон Фёдоров, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) запрещённой к распространению в России. Об этом 6 июня сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Кадр из видео с канала: oxxxymironofficial Мирон Федоров.

Отмечается, что суд рассмотрел административный иск прокуратуры и удовлетворил требования, признав музыкальное произведение, размещённое по конкретно указанным ссылкам, запрещённым к распространению на территории России.

В материалах выявили призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности России.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 70 тыс. рублей за призывы к нарушению целостности РФ. Поводом для рассмотрения в суде стали публичные призывы к сепаратизму, которые, как установили эксперты и сотрудники прокуратуры, содержатся в клипе на песню «Ойда».