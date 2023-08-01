Москва, 1 августа, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Несущие конструкции башни «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити» после попадания дрона повреждены не были. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

EPA/YURI KOCHETKOV/TASS

Отмечается, что в настоящее время на месте работают специалисты, которые в том числе проводят оценку причинённого ущерба.

«Установлено, что в результате попадания беспилотника несущие конструкции не повреждены», — приводит агентство слова собеседника.

Он также отметил, что повреждений на земле и разрушений инфраструктуры после падения обломков дрона не зафиксировано.

Уточняется, что специалисты оцепили территорию около башни, вход в здание «IQ-квартал» был закрыт.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 августа средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и области.

Два БПЛА были уничтожены над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Один дрон, потеряв управление, упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». В экстренных службах сообщили, что обломки упавшего в Москве дрона направят на взрыво-техническую экспертизу.