Попадание дрона не повредило несущие конструкции башни «Москва-Сити»
ТАСС: попадание дрона не повредило несущие конструкции башни «IQ-квартал» в Москве
Москва, 1 августа, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Несущие конструкции башни «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити» после попадания дрона повреждены не были. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Отмечается, что в настоящее время на месте работают специалисты, которые в том числе проводят оценку причинённого ущерба.
«Установлено, что в результате попадания беспилотника несущие конструкции не повреждены», — приводит агентство слова собеседника.
Он также отметил, что повреждений на земле и разрушений инфраструктуры после падения обломков дрона не зафиксировано.
Уточняется, что специалисты оцепили территорию около башни, вход в здание «IQ-квартал» был закрыт.
Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 августа средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы была пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и области.
Два БПЛА были уничтожены над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, ещё один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Один дрон, потеряв управление, упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». В экстренных службах сообщили, что обломки упавшего в Москве дрона направят на взрыво-техническую экспертизу.