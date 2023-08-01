Пекин, 1 августа, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Отношение стран Африки к президенту России Владимиру Путину, а также участие представителей этого континента в саммите в Санкт-Петербурге стало неприятной неожиданностью для Запада. Об этом написала газета Global Times.

По информации издания, до начала саммита США и Евросоюз делали попытки отговорить представителей стран Африки от поездки.

«Но политическое и медийное давление Запада не смогло испортить мероприятие, потому что африканские страны ценят помощь Москвы в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена», — написали авторы статьи, уточнив, что несмотря на огромное давление со стороны Запада, ни одна африканская страна не присоединилась к антироссийским санкциям.

По информации журналистов, Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета.

Как передавало ИА Регнум, 27–28 июля в Санкт-Петербурге прошел саммит «Россия — Африка». Это масштабное мероприятие позволило еще больше расширить сотрудничество России со странами континента, углубить существующие культурные связи и заключить перспективные инвестиционные и предпринимательские соглашения.

Президент России Владимир Путин после Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ 30 июля пообщался на центральной трибуне с почётными гостями — лидерами стран Африки. Глава государства подошёл к ним, пожал руки и обменялся несколькими фразами.

По приглашению президента на торжественном мероприятии присутствовали лидеры нескольких африканских стран — сначала Путин подошёл к главе Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, затем к президенту Буркина-Фасо Ибрагиму Траоре, который присутствовал на параде в неизменной на время визита в Россию камуфляжной форме и красном берете.