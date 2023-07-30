Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ 30 июля пообщался на центральной трибуне с почётными гостями — лидерами стран Африки. Глава государства подошёл к ним, пожал руки и обменялся несколькими фразами.

Михаил Метцель/ТАСС

По приглашению президента на торжественном мероприятии присутствовали лидеры нескольких африканских стран — сначала Путин подошёл к главе Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, затем к президенту Буркина-Фасо Ибрагиму Траоре, который присутствовал на параде в неизменной на время визита в Россию камуфляжной форме и красном берете.

Ранее во время выступления на Главном военно-морском параде российский лидер отметил героизм и доблесть российских моряков, которые отдают все силы, доблестно сражаются и проявляют истинный героизм. Путин поблагодарил личный состав ВМФ за безупречное выполнение стоящих перед ним задач, а также за надёжность, усердие, стойкость и за безупречную преданность Отчизне.

30 июля в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота состоялся Главный военно-морской парад. В мероприятии приняли участие корабли, катера, около трёх тыс. военных. Парад традиционно принимал президент России. В сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ Николая Евменова он обошёл парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде и поздравил личный состав экипажей с праздником.

Гостями парада в 2023 году стали четверо африканских лидеров и представители ещё пяти стран — участниц саммита Россия — Африка. Среди зрителей на трибунах в Кронштадте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции.