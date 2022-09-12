Санкт-Петербург, 17 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. 27–28 июля в Санкт-Петербурге состоится саммит Россия — Африка. Для России и, в частности, для российского бизнеса саммит станет хорошей возможностью найти новых партнеров и заключить с ними важные инвестиционные и предпринимательские контракты.

Общество дружбы с Танзанией Юрий Коробов

Среди делегаций будет присутствовать и миссия из Танзании, визит которой организует Общество дружбы с Танзанией во главе с руководителем — бизнес-послом общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Танзании Юрием Коробовым. Благодаря деятельности делороссов и Общества дружбы с Танзанией уже осуществляется международный обмен опытом в области экологии, строительства, энергетики, технологий по сублимированию продуктов, сельского хозяйства, популяризации языков и многих других сферах. Президент организации Юрий Коробов смог выстроить диалог с правительством Республики Танзания, а также добиться государственной поддержки инициатив по налаживанию связей с этой африканской страной.

В составе танзанийской делегации будет много предпринимателей, специализирующихся на сельском хозяйстве. Ожидается, что именно в этой сфере российские и танзанийские участники саммита заключат наибольшее количество соглашений.

Общество дружбы с Танзанией

Общество дружбы с Танзанией уже организовывало встречу российских и танзанийских специалистов в области энергетики и экологии, итогом которой стало соглашение о долгосрочном партнёрстве, в частности, в использовании возобновляемых источников энергии. По словам президента общества Юрия Коробова, организация проводит постоянную работу для расширения партнерства с Танзанией и другими странами Африки. Так, саммит станет еще одной площадкой для создания пространства для расширения сотрудничества.

Что касается экологической повестки, у России и Танзании — благодаря деятельности Общества дружбы с Танзанией — уже есть опыт совместной работы в области развития национальных парков. Так, российские специалисты отправлялись в Танзанию, чтобы поделиться с коллегами своими наработками по сохранению и приумножению природных ресурсов. В области экологического туризма также успешно осуществлялись совместные проекты.

Общество дружбы с Танзанией

По мнению Юрия Коробова, цель международных проектов состоит в том, чтобы выполнять природоохранительную, рекреационную, просветительскую и культурную функции. Сближение России и Танзании в результате туристических связей и совместных проектов, курируемых обществом, повысило интерес к русскому языку и получению образования в России. В результате встреч главы общества с представителями министерства образования Танзании в стране появилась кафедра русского языка, а сам предмет был включен в школьную программу образования. Знание языка поможет местным выпускникам трудоустраиваться в российские компании. Для российского бизнеса это возможность легко найти в стране лучшие кадры для своих будущих филиалов и совместных проектов. «Изучение иностранного языка и культуры, а тем более получение образования в другой стране, как известно, рождает народную дипломатию — способствует расширению неформальных связей между странами и их гражданами, укреплению доверия, а вместе с тем и экономических отношений», — подчеркивает Юрий Коробов.

Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка пройдёт в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Первый саммит Россия — Африка состоялся в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие». В мероприятии приняли участие более шести тысяч участников из более 100 стран. Основными темами саммита в этом году станут экономика нового мира, безопасность и суверенное развитие, сотрудничество в области науки и технологий, а также развитие гуманитарной и социальной сферы.