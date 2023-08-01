Москва, 1 августа, 2023, 05:46 — ИА Регнум. В Минобороны рассказали об успешной операции российских бойцов, которые предотвратили восемь атак украинских военных на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожили более 100 боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, кроме потерь личного состава, штурмовые группы трёх механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ лишились пикапа и двух миномётов.

Также сбит украинский беспилотник. Авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также артиллерии в районе населённых пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянское Лесничество.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 августа была пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье.

Два украинских беспилотника были уничтожены средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Ещё один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон упал на территорию комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Повреждён фасад на уровне 21-го этажа. В здании в результате удара БПЛА повреждено остекление общей площадью 150 кв. метров. Мэр Москвы добавил, что информации о пострадавших в ходе очередной атаки дронов ВСУ на столицу нет.

Аэропорт Внуково 1 августа временно закрыли на прилёт и вылет. Самолёты перенаправляли в другие аэропорты.