Аэропорт Внуково временно закрывали после атаки БПЛА на Москву
Москва, 1 августа, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Аэропорт Внуково 1 августа временно закрыли на прилёт и вылет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что самолёты перенаправляются в другие аэропорты.
Так рейс из Дубая, который должен был совершить посадку во Внуково около 4 утра, в итоге приземлился в Домодедово.
Позже аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Как сообщало ИА Регнум, несколько беспилотных летательных аппаратов сбили в Подмосковье, сообщили 1 августа в экстренных службах. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил очередную атаку украинских дронов.
Один БПЛА долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Повреждён фасад на 21 этаже.
В результате удара БПЛА повреждены стёкла общей площадью 150 кв. метров.