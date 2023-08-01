Москва, 1 августа, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Аэропорт Внуково 1 августа временно закрыли на прилёт и вылет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Отмечается, что самолёты перенаправляются в другие аэропорты.

Так рейс из Дубая, который должен был совершить посадку во Внуково около 4 утра, в итоге приземлился в Домодедово.

Позже аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, несколько беспилотных летательных аппаратов сбили в Подмосковье, сообщили 1 августа в экстренных службах. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил очередную атаку украинских дронов.

Один БПЛА долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Повреждён фасад на 21 этаже.

В результате удара БПЛА повреждены стёкла общей площадью 150 кв. метров.