Нью-Дели, 1 августа, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Российские военнослужащие захватили украинскую бронированную машину пехоты (БМП) CV90 шведского производства. Видеосюжет с заголовком: «Путин смеётся последним, когда Киев теряет первую шведскую машину CV90 в битве с Россией» опубликован индийским изданием Hindustan Times.

Иван Шилов ИА Регнум БМП CV90

Авторы отметили, что после немецких танков Leopard 2 и американских бронемашин Bradley Вооружённые силы России захватили свою первую боевую машину пехоты шведского производства.

В опубликованном изданием видео запечатлена украинская атака с участием БМП CV90. Затем её отследили российские бойцы и поразили из противотанкового гранатомёта. Фотографии позирующих перед шведской CV90 российских военнослужащих опубликованы в соцсетях. Также на видеозаписях захваченной техники заметна пробоина в броне, образовавшаяся после попадания ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии в страну боевых машин CV-90, которые состоят на вооружении армии Швеции с 1993 года. В состав экипажа БПМ входят два человека. Всего машина может перевозить десант до восьми человек. БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, броня защищает от 30-миллиометровых снарядов.

В конце июля военнослужащие 20-й армии ЗВО ВС России в боях с ВСУ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты CV-90. Две БМП выскочили на опорный пункт российских бойцов. Одну из них подбили с помощью ручного противотанкового гранатомёта.