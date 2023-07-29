Луганск, 29 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Военнослужащие 20-й армии ЗВО ВС России в боях с ВСУ впервые захватили шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV-90. Об этом 29 июля сообщило РИА Новости.

Boevaya mashina CV-90

Как рассказал журналистам российский военнослужащий, две шведские БМП выскочили на их опорный пункт. Одну из них подбили с помощью ручного противотанкового гранатомёта.

«Кумулятивной струёй гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал. Десанта пехоты в машине не было. Вторая БМП уехала», — сообщил боец.

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