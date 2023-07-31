Харьков, Украина, 1 августа, 2023, 00:28 — ИА Регнум. На Украине взрывы прогремели в ночь на 1 августа в Харькове. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В регионе объявлена воздушная тревога.

Другое украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова уточнило, что в Шевченковском районе произошло три взрыва. Сообщается также о взрывах в Купянском районе Харьковской области. Подробности не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, после обстрела со стороны ВСУ посёлок Краснооктябрьский Курской области обесточен, а в посёлке Тёткино было повреждено несколько домов.

На вечер 31 июля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданского населения в городах ДНР — в Ясиноватой ранен мужчина 1959 года рождения.