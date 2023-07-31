Донецк, 31 июля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, ещё шесть пострадали, сообщил 31 июля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Кадр из видео

По его словам, утром ВСУ обстреляли центр Донецка, попадания были зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус.

«По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ 31 июля обстреляли Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка. В результате обстрела Ворошиловского района загорелись маршрутный автобус и две легковые машины.

Накануне, 30 июля, в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один человек, ещё двое пострадали — женщина 1988 года рождения и девочка-подросток 2006 года рождения.