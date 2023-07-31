Санкт-Петербург, 1 августа, 2023, 00:22 — ИА Регнум. В городе Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дверей военкомата, сообщила 31 июля администрация Центрального района города.

Europafm.ro «Коктейль Молотова»

«В 19:15 по адресу улица Чайковского, дом 55 неизвестный мужчина совершил поджог входных дверей военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле», — говорится в Telegram-канале администрации.

Уточняется, что военкомату нанесён незначительный ущерб. Возгорание двери на площади один квадратный метр оперативно ликвидировали.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, его личность устанавливается.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 июля на улице Земской в Феодосии подозреваемая, 51-летняя женщина, бросила в направлении военкомата бутылку с зажигательной смесью. Так называемый коктейль Молотова не долетел до здания, бутылка разбилась на асфальте, не причинив никакого урона, пострадавших в результате происшествия нет. Подозреваемую задержали, возбуждено дело по статье о хулиганстве, начато разбирательство.

Пенсионерка в Городце в Нижегородской области 1 июля бросила коктейль Молотова у входа в отделение банка. Женщина пыталась поджечь банк, поддавшись на убеждения мошенников, которые связались с ней по телефону. Возгорания не произошло, бутылка упала на коврик возле входа в банк. По предварительным данным, мошенники, которые убедили пенсионерку бросить в здание коктейль Молотова, представились сотрудниками ФСБ.