Феодосия, Крым, 30 июля, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Военкомат, расположенный на центральной улице Феодосии, пыталась поджечь с помощью бутылки с зажигательной смесью учительница одной из местных школ. Об этом 30 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл 29 июля в 18:05 мск на улице Земской в Феодосии. Здесь расположены административные здания и военкомат. По данным правоохранительных органов, подозреваемая, женщина 51 лет, бросила в направлении военкомата бутылку с зажигательной смесью.

Уточняется, что так называемый коктейль Молотова не долетел до здания, бутылка разбилась на асфальте, не причинив никакого урона, пострадавших в результате происшествия нет. Подозреваемая задержана, возбуждено дело по статье о хулиганстве, начато разбирательство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Богородске Нижегородской области разыскивают неизвестных, которые подожгли отдел судебных приставов. В отдел судебных приставов бросили пять коктейлей Молотова. В кабинете после этого начался пожар, площадь которого составила 12 кв. метров.

Было эвакуировано 10 человек. Правоохранители ищут поджигателя. По факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Также сообщалось, что чиновница из Владимира Жанна Романовская попыталась поджечь здание военкомата и бросила в него три бутылки с коктейлем Молотова. Ворота загорелись, но их быстро потушили полицейские. Суд отправил женщину в СИЗО. По предварительной информации, к совершению противоправных действий 55-летнюю чиновницу подтолкнули мошенники.