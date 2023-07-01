Городец, Нижегородская область, 1 июля, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Пенсионерка в Городце в Нижегородской области 1 июля бросила коктейль Молотова у входа в отделение банка. Об этом сообщил портал «В городе N» со ссылкой на данные областного управления МВД.

Женщина пыталась поджечь банк, поддавшись на убеждения мошенников, которые связались с ней по телефону. Возгорания не произошло, бутылка упала на коврик возле входа в банк.

«Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 67-летнюю местную жительницу», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мошенники, которые убедили пенсионерку бросить в здание коктейль Молотова, представились сотрудниками ФСБ.

Женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Правоохранители начали проверку.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня 2023 года суд постановил отправить в СИЗО 55-летнюю чиновницу из Владимира, пытавшуюся поджечь военкомат. Женщина раскаялась в поступке и рассказала, что делала это по указанию телефонных мошенников. Они сначала выманили у неё 3 млн рублей, а потом пообещали вернуть деньги, если она совершит диверсию.

Чиновница бросила три бутылки с коктейлем Молотова в здание военкомата во Владимире. Огонь удалось быстро потушить. Женщину задержали, у неё изъяли пятилитровую канистру.