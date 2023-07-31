Москва, 1 августа, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Около железнодорожных путей на севере Москвы при проведении земляных работ обнаружили почти 200 артиллерийских снарядов со времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

https://31.mchs.gov.ru Артиллерийские снаряды

Арсенал боеприпасов нашли на улице Розанова, из-под земли, на глубине одного метра, достали около 200 артиллерийских снарядов калибра 20 мм.

Вызванные сапёры утилизируют их на полигоне.

Как сообщало ИА Регнум, житель коттеджного посёлка, который находится под Сысертью в Свердловской области, обнаружил на своём участке авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

14 мая сотрудники Росгвардии обнаружили в пункте сдачи лома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов. 20 взрывателей из этого числа передали на уничтожение, так как они всё ещё представляли опасность.