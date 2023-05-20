Сысерть, Свердловская область, 20 мая, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Житель коттеджного посёлка, который находится под Сысертью в Свердловской области, обнаружил на своём участке авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Боец Росгвардии

Уточняется, что мужчина сообщил в дежурную часть территориального управления Росгвардии об обнаружении на своём участке в ходе земляных работ предмета, похожего на боеприпас времён войны.

Также указывается, что после этого на место находки прибыла дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии, установившая, что найденный предмет — это учебная авиабомба образца 1941 года, которая не представляет опасности.

После этого находку передали следственно-оперативной группе. Ведётся выяснение обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая сотрудники Росгвардии обнаружили в пункте сдачи лома в Уфе 42 ржавых взрывателя артиллерийских боеприпасов. 20 взрывателей из этого числа были переданы на уничтожение, так как всё ещё представляли опасность.