Москва, 28 июля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Россияне, взявшие квартиру в ипотеку, при личном банкротстве смогут сохранить жильё, если оно является единственным. Соответствующий законопроект поддержало правительство, сообщили 28 июля «Известия» со ссылкой на проект официального отзыва.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Для того чтобы сохранить ипотечную недвижимость, должник должен заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации займа. При этом отмечается, что соглашение не будет распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество заёмщика.

«Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, её могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов», — пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

Отмечается, что правительство поддержало документ при условии доработки с учётом замечаний: необходимо определить условия заключения таких соглашений и условия погашения долга.

Эксперты считают, что такая мера позволит защитить граждан, которые исправно погашали ипотеку, но оказались в сложной жизненной ситуации. Однако, по их словам, необходимо предусмотреть компенсационный механизм для кредиторов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, который защищает граждан от потери единственного жилья в случае признания сделки по его приобретению недействительной. Закон предусматривает случаи, когда через суд оспаривают подозрительные сделки продавца, совершённые за год до признания его банкротом.

По новому закону, деньги, которые покупатель заплатил за жильё, в случае признания сделки недействительной необходимо вернуть ему в обход конкурсной массы должника.