Москва, 24 июля, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который защищает граждан от потери единственного жилья в случае признания сделки по его приобретению недействительной. Документ 24 июля опубликовали на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Закон предусматривает случаи, когда через суд оспаривают подозрительные сделки продавца, совершённые за год до признания его банкротом. Документ подготовило правительство на основании постановления Конституционного суда от февраля 2022 года. Закон вступает в силу со дня публикации и имеет обратную силу.

По новому закону, деньги, которые покупатель заплатил за жильё, в случае признания сделки недействительной необходимо вернуть ему в обход конкурсной массы должника. Покупатель также имеет право пользоваться жилплощадью, пока не получит обратно потраченные средства, а также ещё в течение месяца.

Кроме того, покупатель имеет право выкупить это же жильё до того, как его выставят на торги. Но в этом случае необходимо выплатить ту цену, которую установит суд, признавший сделку недействительной. Также в некоторых случаях покупатель имеет право выкупить спорное жильё на торгах по цене не более чем на 20% выше объявленной минимальной цены.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Госдума приняла в окончательном чтении закон о защите прав участников долевого строительства. Он предусматривает возврат материнского капитала в случае банкротства застройщика. Также по закону техтребования к незавершённым объектам должны оставаться неизменными до 2025 года, даже если они изменятся для новых объектов. Закон вступил в законную силу.

В мае 2023 года Путин подписал закон об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с компенсаций дольщикам при банкротстве застройщика.