Москва, 31 июля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы композитора и барда Григория Гладкова. Указ президента был опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.

Владимир Трефилов/РИА Новости Григорий Гладков

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом мужества Гладкова Григория Владимировича — композитора, члена Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ», — сказано в тексте указа.

Гладков в 2004 году получил звание Заслуженного деятеля искусств России. Он написал музыку и песни к целому ряду мультфильмов, среди которых — «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года президент наградил орденами Дружбы руководителя департамента Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России» Алексея Гуревича и митрополита Екатеринбургского Русской православной церкви Алексея Кульберга. Гуревич был награждён за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества между народами, Кульберг — за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.