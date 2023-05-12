Красногорск, 12 мая, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы руководителя департамента Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России» Алексея Гуревича и митрополита Екатеринбургского Алексея Кульберга. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Алексей Кульберг

Согласно документу, Алексей Гуревич награждён орденом Дружбы за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

Митрополит Екатеринбургский Алексей Кульберг удостоен ордена Дружбы за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин наградил посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову орденом Александра Невского. Согласно опубликованным данным, российский дипломат была награждена государственной наградой за «вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Директор Мариинского театра Валерий Гергиев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду Гергиеву, которому 2 мая исполнилось 70 лет, присудили за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».