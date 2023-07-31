Петрозаводск, 31 июля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Саммит НАТО в Вильнюсе, утвердивший планы нарастить группировку войск и военную инфраструктуру у границ России, подтвердил агрессивную сущность альянса, заявил 31 июля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

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«Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО», — отметил он.

Патрушев подчеркнул, что саммит НАТО, который состоялся в Вильнюсе, подтвердил агрессивную сущность этой организации. Он напомнил, что по итогам саммита были утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России.

Как передавало ИА Регнум, с 11 по 12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. В итоговой декларации мероприятия Россию назвали самой серьёзной и прямой угрозой безопасности евроатлантического региона. Страны военного альянса намерены совершенствовать существующие инструменты противодействия Москве.

Также по итогам саммита в Вильнюсе члены альянса отклонили просьбу Киева о вступлении в НАТО, но при этом в официальных заявлениях по итогам встречи отметили, что берут на себя обязательства продолжать оказывать Украине военную и иную поддержку.