Петрозаводск, 31 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Российская спецоперация положила начало формированию нового феномена «мирового большинства», победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Андрей Рубцов/ТАСС

По его словам, специальная военная операция России фактически положила начало формированию нового феномена — мирового большинства, в рамках которого многие государства демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других западных стран.

«Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира», — отметил Патрушев.

Как передавало ИА Регнум, Патрушев также заявил, что украинские спецслужбы при кураторстве Запада устраивают многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России. Он отметил, что США и их сателлитам ясно, что России невозможно нанести поражение одними лишь военными действиями. Поэтому против РФ стали активно использовать террористические методы.

Патрушев заявил также, что военная помощь со стороны англосаксов даёт киевскому режиму ощущение полной безнаказанности и вседозволенности. При этом украинское население становится расходным материалом в борьбе против России.

Патрушев также заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе, утвердивший планы нарастить группировку войск и военную инфраструктуру у границ России, подтвердил агрессивную сущность альянса.