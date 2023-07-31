Петрозаводск, 31 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Киев ощущает полную безнаказанность и вседозволенность благодаря военной помощи от англосаксов, использует население Украины в качестве расходного материала в борьбе с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Елена Афонина/ТАСС Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Патрушев заявил, что, преследуя цель добиться стратегического поражения России с началом спецоперации на Украине, англосаксы значительно увеличили военную помощь неонацистскому киевскому режиму, который благодаря такой поддержке ощущает полную безнаказанность и вседозволенность.

«Население Украины в борьбе с нашей страной используется в качестве расходного материала», — уточнил секретарь Совета безопасности России.

Как передавало ИА Регнум, Патрушев также заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе, утвердивший планы нарастить группировку войск и военную инфраструктуру у границ России, подтвердил агрессивную сущность альянса. Он напомнил, что по итогам саммита были утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России. С 11 по 12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. В итоговой декларации мероприятия Россию назвали самой серьёзной и прямой угрозой безопасности евроатлантического региона. Страны военного альянса намерены совершенствовать существующие инструменты противодействия Москве.