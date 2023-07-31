Ростов-на-Дону, 31 июля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В городе Волгодонске Ростовской области в гаражном кооперативе «Перекресток» прогремел взрыв. Об этом 31 июля написал глава городской администрации Сергей Макаров на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уважаемые волгодонцы, сегодня утром в 9:07 в гаражном кооперативе «Перекресток» прогремел взрыв», — отметил он, попросив жителей города сохранять спокойствие.

По его словам, основной версией произошедшего является взрыв бытового газа.

«Никаких взрывных устройств не было», — уточнил он, добавив, что на месте ЧП работают сотрудники оперативных ведомств и спасатели.

По информации местных СМИ и очевидцев в социальных сетях, в результате взрыва были повреждены восемь гаражей и автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, в многоквартирном доме в Красновишерске в Пермском крае произошёл взрыв бытового газа, пострадал один человек. После взрыва произошло возгорание домашних вещей. До приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 60 человек, включая пятерых детей. Ещё двоих человек спасли пожарные, спустив их с четвёртого этажа по автолестнице.