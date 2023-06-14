Пермь, 14 июня, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме в Красновишерске в Пермском крае, пострадал один человек. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Информация о взрыве бытового газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Лоскутова в Красновишерске, поступила в региональное ведомство в 22:10 по местному времени (20:10 мск). После взрыва произошло возгорание домашних вещей. До приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 60 человек, включая пятерых детей. Ещё двоих человек спасли пожарные, спустив их с четвёртого этажа по автолестнице.

Возгорание в квартире было ликвидировано в 22:20 (20:20 мск), площадь горения составила 50 кв. метров. В результате взрыва пострадал один человек. Кроме того, произошло частичное разрушение перегородки между квартирами, огонь повредил стены и вещи жильцов.

Проводится проверка с целью установления причин и обстоятельств, приведших к взрыву.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве газа в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области. Возгорания в результате взрыва не произошло, конструкции квартиры не повреждены, выбиты две оконные рамы, обошлось без пострадавших.