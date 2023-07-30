Донецк, 30 июля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. До двух человек возросло количество пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками. Об этом 30 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своём Telegram-канале.

ДНР в СЦКК

Уточняется, что по состоянию на 21:00 мск поступила информация о двух пострадавших мирных жителях ДНР. В Донецке на улице Куйбышева пострадала женщина 1988 года рождения, на этой же улице ранена девочка-подросток 2006 года рождения.

Кроме того, произошло прямое попадание снарядов в многоквартирные дома, расположенные по улице Куйбышева, 173 и улице Куйбышева, 195.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Куйбышевский район Донецка оказался под массированным обстрелом украинской артиллерии. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что на улице Куйбышева, 173 произошло прямое попадание в многоквартирный дом.

Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за сутки ВСУ открывали огонь как минимум 60 раз. Известно о восьми раненых мирных жителях, в числе которых оказалась девочка 2019 года рождения.