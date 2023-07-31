Мариуполь, ДНР, 31 июля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Первая партия железной арматуры и металлических профилей, произведённых на металлургических комбинатах Донецкой и Луганской народных республик, отправлена из Мариупольского морского торгового порта в порт Ростова-на-Дону. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, это первый подобный груз. Прежде в порт Мариуполя только доставляли строительные материалы из других субъектов Российской Федерации, а теперь и новые регионы начинают поставлять свою продукцию на российский рынок.

Иван Ноябрев/ТАСС

«Судно, которое доставило в Мариуполь из Ростова-на-Дону 1,9 тыс. т строительных материалов для восстановления объектов в новых регионах, обратно ушло с металлургической продукцией, произведённой в Макеевке, Енакиево и Алчевске. Выход продукции промышленных предприятий Донбасса на рынок России — это очередной этап интеграции новых регионов в экономическое пространство страны», — приводит слова Хуснуллина официальный сайт правительства РФ.

Вице-премьер также отметил, что оператором поставок строительных материалов через морской порт Мариуполя для восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определено ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России.

«Отправку произведённой в ДНР продукции на стройки страны можно считать ожидаемым результатом реализации индустриального потенциала Донбасса, который долгое время фактически находился в экономической блокаде. В перспективе мы ожидаем увеличения объёмов отправок различных грузов из порта Мариуполя и, как результат, оживления торгово-экономических связей новых регионов с субъектами Российской Федерации», — добавила директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова.

Кроме того, в своем Telegram-канале Хуснуллин отметил, что организация регулярных морских грузоперевозок позволит на 30% снизить стоимость логистики и оптимизировать сроки доставки товаров, а также нагрузку на автомобильные дороги и пункты пропуска. Для оптимизации этой работы в порту Мариуполя уже создан логистический центр строительных материалов.

9 июня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что крупнейшее предприятие по производству неона «Ингаз» в Мариуполе запустят в ближайшее время. Он отметил, что запуск предприятия является важным как для России, так и для Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что ключевые промышленные предприятия Мариуполя будут восстановлены.