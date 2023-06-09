Донецк, 9 июня, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Крупнейшее предприятие по производству неона «Ингаз» в Мариуполе запустят в ближайшее время. Об этом 9 июня заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Это предприятие, которое совсем скоро мы сможем уже запустить, — «Ингаз», это одно из трех самых крупных предприятий по производству инертных газов», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что запуск предприятия является важным как для России, так и для Донецкой Народной Республики.

«Работает сейчас и Фонд развития промышленности, который готов помогать и финансово в том числе», — уточнил руководитель региона.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что ключевые промышленные предприятия Мариуполя будут восстановлены. В январе Пушилин сообщил, что он вместе с Мантуровым побывал в Мариупольском морском торговом порту, на Азовском судоремонтном заводе, а также на предприятиях «Ингаз», «Азовмаш» и заводе им. Ильича.

Пушилин ранее заявил, что все не подлежащие восстановлению жилые дома в Мариуполе собираются снести в 2023 году, до начала отопительного сезона. Остальные городские здания, как ожидается, к этому сроку будут восстановлены. Власти ДНР ведут переговоры с крупными российскими торговыми сетями о начале работы на территории республики.