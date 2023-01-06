Донецк, 6 января, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что ключевые промышленные предприятия Мариуполя будут восстановлены. Об этом 6 января сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариупольский морской торговый порт

Руководитель ДНР сообщил, что он вместе с Мантуровым побывал в Мариупольском морской торговом порту, на Азовском судоремонтном заводе, а также на предприятиях «Ингаз», «Азовмаш» и заводе им. Ильича.

Уточняется, что в ходе посещения предприятий Мантуров заявил, что нужно комплексно рассмотреть работу Мариупольского порта и Азовского судоремонтного завода. Он также отметил, что совместными усилиями с заводами из других регионов России промышленные предприятия Мариуполя будут восстановлены.

«Действительно, для нас очень ценно воссоздать тот промышленный потенциал, который был у Донбасса, который остается у Донбасса. С теми подходами, с теми программами, как это сейчас выстроено в Российской Федерации, у нас есть для этого все возможности», — написал Пушилин.

Как передавало ИА REGNUM, в Мариуполе все не подлежащие восстановлению жилые дома намерены снести в 2023 году, до начала отопительного сезона. В Мариуполе нет ни одного человека, который бы остался в подвале.

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