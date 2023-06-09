Владимир, 13 июля, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Во Владимирской области задержали молодого человека, которого подозревают в диверсии на железной дороге. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, 18-летний местный житель причастен к поджогу релейных шкафов на станции «Балакирево».

Сотрудники правоохранительных органов задержали его 12 июля. Подозреваемый признался, что пошёл на преступление 8 июля по заданию неизвестных ему лиц, с которыми он познакомился в Интернете, и сделал это за вознаграждение в размере 30 000 рублей.

Также сообщается, что подозреваемый родился в Московской области, но проживает в посёлке Балакирево во Владимирской области. В отношении него возбудили уголовное дело о диверсии. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в пресс-службе Северной железной дороги, ночью 8 июля на станции «Балакирево» загорелись два релейных и один аккумуляторный шкафы. По предварительной информации, это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. В результате произошли задержки некоторых пригородных поездов и поездов дальнего следования.

Как сообщало ИА Регнум, за последние несколько месяцев подобные случаи произошли в ряде регионов России. Так, в мае неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге на станции Бугач под Красноярском. На месте пожара обнаружили улики — перчатку, литровую бутылку с жидкостью, фрагмент оборудования шкафа.

В июне по делу о поджоге релейных шкафов в Москве задержали двух граждан Казахстана. Они подожгли три релейных шкафа, расположенных вдоль железнодорожных путей на Варшавском шоссе, обеспечивающих работу семафоров. Установить преступников удалось по камерам видеонаблюдения. Известно, что оба ранее были судимы.