Москва, 31 июля, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Руководство Украины зациклилось на логике ультиматумов в адрес Москвы, которые подаются как «формула мира». При этом Киев отвергает все идеи посредничества, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА Регнум

Дипломат отметил, что Россия ценит стремление дружественных стран Глобального Юга способствовать политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса. Он уточнил, что примерно 20 государств и объединений, в числе которых Китай, Бразилия, африканские страны, выдвинули свои инициативы.

«Однако в Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обёртку «формулы мира» Зеленского», — сказал РИА Новости Полищук.

Украинская сторона хочет одурачить своих партнёров и втянуть их в нечистоплотную аферу. К счастью, политики стран Глобального Юга на это не поддаются, добавил он.

По словам Полищука, Россия продолжит диалог о перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине с теми партнёрами в Китае, Бразилии, Африке, которые выступают с конструктивными и содержательными предложениями.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля президент Владимир Путин обсудил украинский кризис с лидерами африканских стран. Он заявил, что российские власти никогда не отказывались от переговоров, они готовы искать пути мирного урегулирования ситуации. Председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что Путин показал готовность к диалогу по украинскому конфликту, теперь остаётся убедить Киев вступить в переговоры с Москвой.