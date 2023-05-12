Санкт-Петербург, 12 мая, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносит урон международной системе, заявил 12 мая в обращении к участникам Петербургского международного юридического форума президент России Владимир Путин.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент России Владимир Путин

Глава государства отметил, что считает актуальной и востребованной тему нынешнего форума — «Суверенитет в праве».

«Сегодня применение нелегитимных санкций, игнорирование принципов равенства стран, невмешательства в их внутренние дела, разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят серьёзный урон международно-правовой системе, разрушают саму её суть», — сказано в обращении президента.

Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнёрства между странами в политической сфере и в области безопасности, в спорте и культуре, отметил глава государства.

«Именно верховенство закона, уважение к суверенитету государств — это прочная основа для формирующегося более справедливого и демократического многополярного миропорядка», — подчеркнул Владимир Путин.

В марте 2023 года в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина лидеры России и Китая приняли совместное заявление, в котором, в частности, выступили против применения односторонних санкций, установленных в обход решений Совета безопасности ООН. Путин и Си Цзиньпин также отметили расширение практики применения западными странами политически мотивированных санкций и ограничений и заявили о недопустимости подобных действий.