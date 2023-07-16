Вашингтон, 16 июля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Вашингтон намерен более активно бороться с попытками России обойти введённые против неё ограничительные меры. Такую цель администрация США считает одной из главных задач в 2023 году. Об этом в ходе выступления в индийском Гандинагаре заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Трансляция выступления Йеллен велась на сайте минфина США.

РИА Новости/Владимир Сергеев

«Одна из ключевых для нас задач в этом году — противодействовать попыткам России обойти наши санкции», ― указала министр.

Она также добавила, что США и союзники наращивают усилия, предпринятые в последние месяцы для того, чтобы пресечь эти попытки.

Как сообщало ИА Регнум, Россия является лидером по количеству введённых против неё санкций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал их количество беспрецедентным. Он уточнил, что с начала 2014 года по март 2022 года в отношении РФ западные страны приняли свыше 10 тыс. рестрикций.

В марте власти США направили Швейцарии, Австрии, Италии и Германии список товаров двойного назначения, которые, как утверждают в Вашингтоне, Россия может попытаться приобрести у этих европейских стран в обход западных санкций. В списке оказались оптические товары, полупроводниковые преобразователи, программируемые вентильные матрицы, а также оборудование для измерения напряжения и мощности.

В мае министерство юстиции США начало расследование о возможной помощи российским гражданам со стороны крупнейшей криптовалютной биржи Binance в обходе санкций против России.

Ранее Йелен рассказала о новой санкционной стратегии США. По её словам, для борьбы с уклонением Россией от этих ограничений предполагается наладить координацию между разными странами и оказывать давление на тех, кто помогает Москве.