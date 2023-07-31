Нижнеудинск, Иркутская область, 31 июля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Мальчик шести лет и девочка восьми лет погибли при попытке перейти вброд реку Уда в Нижнеудинском районе Иркутской области. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Анна Алябьева ИА REGNUM Река

Трагедия произошла 30 июля в посёлке Коблук. Предварительно установлено, что дети без ведома взрослых отправились искупаться на реке Уда. Брат девочки семи лет начал искать её и увидел, как девочка и мальчик, взявшись за руки, начали переходить реку вброд. Детей снесло течением и они начали тонут, так как плавать не умели.

Проезжавший мимо мужчина попытался спасти детей и вытащил из воды девочку, но спасти её не удалось. Тело мальчика обнаружили позднее спасатели на дне реки. В региональном отделении МЧС отметили, что глубина реки в месте происшествия составляет 1,5 метра, тело мальчика нашли в трёх метрах от берега.

Следственным отделом по городу Нижнеудинску возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Следователями СК опрошены родители погибших детей. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Владимирской области девятилетний мальчик утонул по вине матери. В региональном СК сообщили, что 44-летняя местная жительница с тремя детьми и подругой пошла к необорудованному для купания пруду.

Оставшись без присмотра, не умевший плавать мальчик зашёл в воду и утонул. Мать ребёнка ранее не раз привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Против неё возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Также сообщалось о гибели четырёхлетнего мальчика в бассейне аквапарка в Ростове-на-Дону. Ребёнка, приехавшего в аквапарк с семьёй, обнаружили в бассейне без сознания. Прибывшие на место медики спасти мальчика не смогли. По факту гибели возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека.