Ростов-на-Дону, 26 июля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Мальчик четырёх лет утонул в бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

csmy00 Аквапарк

Информация о гибели ребёнка поступила 26 июля в следственный отдел по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону СУ СКР по региону. Трагедия произошла в аквапарке, расположенном на бульваре Комарова. По предварительным данным, мальчик, отдыхавший с семьёй в аквапарке, был найден в бассейне без сознания. Прибывшие на место происшествия медики ребёнка спасти не смогли.

По данным ГУ МЧС по региону, информация о происшествии в аквапарке поступила в 18:50 мск. По факту гибели ребёнка следователи возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, цель которых — установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тело ребёнка шести лет, пропавшего 22 июля в жилом районе Кедровка в Кемерово, обнаружили в водоёме недалеко от его же дома. Ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства гибели ребёнка, а также причина смерти.