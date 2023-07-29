Юрьев-Польский, Владимирская область, 29 июля, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Во Владимирской области девятилетний мальчик утонул по вине матери. Как стало известно 29 июля, нетрезвая женщина не уследила за ним.

Иван Шилов ИА REGNUM

Трагедия произошла в городе Юрьев-Польский. В региональном СК сообщили, что 44-летняя местная жительница с тремя детьми и подругой пошла к необорудованному для купания пруду.

«Оставшись без присмотра, не умевший плавать девятилетний мальчик зашёл в воду и начал тонуть, а вскоре пропал из поля зрения», — говорится в сообщении на сайте СК.

Случайные свидетели помогли вытащить ребёнка, но оказалось уже поздно, мальчик умер. Мать ребёнка ранее не раз привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как ранее сообщало ИА Регнум, четырёхлетний мальчик утонул в бассейне аквапарка в Ростове-на-Дону. 26 июля стало известно, что ребёнка, приехавшего в аквапарк с семьёй, обнаружили в бассейне без сознания. Прибывшие на место медики спасти мальчика не смогли. По факту гибели возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшим по неосторожности смерть человека.