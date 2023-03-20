Вашингтон, 20 марта, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Запад сможет активней поддерживать Киев, если создаст военный блок, аналогичный НАТО. Об этом заявили эксперт по миротворческим операциям ООН и внешней политике США Лиз Морье Говард и старший научный сотрудник Брукингского института Майкл Эдвард О’Хэнлон в статье, опубликованной 20 марта журналом Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В краткосрочной перспективе его главная задача будет заключаться в контроле и узаконивании бессрочного присутствия западных военных войск на территории Украины», — говорится в статье.

По мнению экспертов, представители блока смогут, находясь на украинской территории, следить за передвижениями российских подразделений, заниматься обучением военнослужащих ВСУ, а также помогать Киеву другими способами. Предлагается назначить главнокомандующим миссии представителя страны, которая не входит в НАТО, например, Индии.

Отмечается, что к новому блоку сможет присоединиться и Россия, если в стране сменится власть. Впоследствии этот альянс предлагается использовать для участия в других конфликтах, например, в противостоянии Армении и Азербайджана.

Стоит отметить, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит прекращение огня на Украине только в том случае, если Россия отступит с «украинской территории».