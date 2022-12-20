Москва, 20 декабря, 2022, 19:07 — ИА Регнум. НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, без помощи России, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Альянс имеет все шансы развалиться изнутри. Даже в авторитетной американской прессе заговорили совсем недавно о выходе США из НАТО, как самом действенном способе завершить украинский конфликт», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

Парламентарий уверен, что и в Европе «не избежать несварения от все больше протухающей американской гегемонии».

Так депутат Госдумы отреагировал на то, что США вскрыли новые «коварные» планы России — развалить дружный натовский альянс.

«Для придания солидности своим оперативным данным посол США в НАТО Джулинанн Смит заявила о причастности к этим планам Китая», — указал Слуцкий.

Для развала НАТО ни России, ни Китаю стараться не надо, убежден Слуцкий.

«Все уже не помнят, как президент Франции Макрон говорил о смерти мозга Альянса. А ведь во многом он был прав. Если бы не бездумная политика в отношении натовского расширения на Восток, если бы не намеренное разобщение двух братских народов извне, если бы не проект «анти-Россия» на Украине — сегодняшнего кризиса не было бы и в помине», — заключил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер считает, что НАТО за три дня сможет победить Россию, это будет трёхдневная операция.

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