В Госдуме рассказали, как развалится НАТО
Глава комитета Госдумы Слуцкий рассказал, как развалится НАТО
Москва, 20 декабря, 2022, 19:07 — ИА Регнум. НАТО имеет все шансы развалиться изнутри, без помощи России, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Альянс имеет все шансы развалиться изнутри. Даже в авторитетной американской прессе заговорили совсем недавно о выходе США из НАТО, как самом действенном способе завершить украинский конфликт», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.
Парламентарий уверен, что и в Европе «не избежать несварения от все больше протухающей американской гегемонии».
Так депутат Госдумы отреагировал на то, что США вскрыли новые «коварные» планы России — развалить дружный натовский альянс.
«Для придания солидности своим оперативным данным посол США в НАТО Джулинанн Смит заявила о причастности к этим планам Китая», — указал Слуцкий.
Для развала НАТО ни России, ни Китаю стараться не надо, убежден Слуцкий.
«Все уже не помнят, как президент Франции Макрон говорил о смерти мозга Альянса. А ведь во многом он был прав. Если бы не бездумная политика в отношении натовского расширения на Восток, если бы не намеренное разобщение двух братских народов извне, если бы не проект «анти-Россия» на Украине — сегодняшнего кризиса не было бы и в помине», — заключил Слуцкий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, американский конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер считает, что НАТО за три дня сможет победить Россию, это будет трёхдневная операция.
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