Москва, 29 июля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил 29 июля, что столицу ждёт перерыв от дождей в воскресенье и понедельник, но затем они возобновятся.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В воскресенье в формирование условий погоды в столице вмешается гребень антициклона с запада. Облаков в небе станет меньше, дожди пройдут на востоке области и потеплеет. Днём без осадков, на востоке области кратковременные дожди. Температура плюс 22 — плюс 24 градуса», — рассказал он в Telegram-канале.

Синоптик отметил, что 31 июля антициклон сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, с той температурой, которая обычно наблюдается в летнее время года, с переменной облачностью и без осадков.

«В первый день августа регион окажется в передней части очередного североатлантического циклона, и после полудня местами пройдут небольшие дожди. Днём плюс 23 — плюс 25 градусов», — рассказал Леус.

Но уже после этого, в среду, 2 августа, Москва окажется в зоне неустойчивого прогретого воздуха, благоприятного для формирования грозовых дождей. Синоптик добавил, что в четверг и пятницу характер погоды изменится мало, и вновь пройдут кратковременные грозовые дожди.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 26 июля прошёл сильнейший с конца XIX века ливень. За несколько часов в столице выпало до 46 мм осадков. Как рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, на круглосуточное дежурство в связи с непогодой вышли полторы тысячи аварийных бригад. По его словам, городские службы перевели в режим повышенной готовности, сотрудники Комплекса городского хозяйства проверяли системы водоотведения, очищали водоприемные решетки, ливнестоки и колодцы.